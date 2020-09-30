Макрон: Заявления Турции по Карабаху - опасные и необдуманные
30 сентября 2020 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает опасными и необдуманными политические заявления Турции в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта.
Ранее Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
«Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Франция крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые Турции делала в последние часы, по сути избавляя от скованности в действиях Азербайджан.
«И мы этого не допустим. Я говорю совершенно четко Армении и армянскому народу: Франция будет выполнять свою роль, и мы будем бдительны к уважению к семьям, народу, суверенитету. Мы не примелем никаких заявлений, способствующих эскалации», - отметил французский лидер.
Макрон также заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе.
Франция, США и Россия являются сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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