Видео: Азербайджан ведет огонь с территории заселенной гражданским населением деревни

PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении опубликовало видео, на котором видно, как ВС Азербайджана размещают тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А в населенном пункте и открывают оттуда огонь. Таким образом азербайджанцы превращают свое гражданское население в живой щит.

Армянская сторона неоднократно публиковала свидетельства, подтверждающие, что Азербайджан размещает свои артиллерийские позиции возле сел, за населенными пунктами и ведет огонь по армянской стороне. Армянские силы бывают вынуждены заставить давать ответ этим позициям, после чего их обвиняют в стрельбе по мирному населению.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.