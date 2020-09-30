Видео: Азербайджан ведет огонь с территории заселенной гражданским населением деревни
30 сентября 2020 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении опубликовало видео, на котором видно, как ВС Азербайджана размещают тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А в населенном пункте и открывают оттуда огонь. Таким образом азербайджанцы превращают свое гражданское население в живой щит.
Армянская сторона неоднократно публиковала свидетельства, подтверждающие, что Азербайджан размещает свои артиллерийские позиции возле сел, за населенными пунктами и ведет огонь по армянской стороне. Армянские силы бывают вынуждены заставить давать ответ этим позициям, после чего их обвиняют в стрельбе по мирному населению.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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