Армянские силы уничтожили ТОС и дрон ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 30 сентября в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта уничтожила большое количество живой силы, вооружения и военной техники ВС Азербайджана, в том числе тяжелую огнеметную систему ТОС-1А. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«На данный момент бои продолжаются. Подразделения Армии обороны Арцаха на отдельных участках осуществляют карательные операции», - заявила она.

А официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян в свою очередь сообщил об уничтожении армянскими силами БПЛА противника.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители

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