Из Азербайджана в Израиль и обратно летают военно-транспортные самолеты

PanARMENIAN.Net - Утром 30 сентября в Израиль прибыл тяжелый военно-транспортный самолет «Ил-76ТД» (ZP4611 /AZQ4611, Silk Way Airlines) из Азербайджана. Об этом свидетельствуют данные мониторингого сайта Flightradar24.

Самолет совершил посадку в аэропорту «Увда», а через несколько часов вылетел обратно в Баку (рейс ZP4612).

24 сентября на израильском аэродроме «Увда» совершили посадку два транспортных самолета «Ил-76» (4K-AZ101 и 4K-78131). Многими высказывалось предположение, что это самолеты министерства обороны Азербайджана, пишет NEWSru.co.il.

Возможно, эти самолеты находились в Израиле для загрузки боевой техники израильского производства перед началом крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Никаких официальных комментариев со стороны Израиля или Азербайджана по этому поводу не поступало.

В течение нескольких дней сайт Flightradar24 работал с перебоями из-за хакерской атаки. В настоящее время этот сайт работает в нормальном режиме.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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