Трое мирных жителех убиты в Карабахе в результате налета ВВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - ВВС Азербайджана обстреляли город Мартакерт в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике), в результате чего есть погибли мирные жители. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Некоторое время назад военный самолет противника обстрелял город Мартакерт, в результате чего погибли трое мирных жителей, есть раненые», - отметил он.

Погосян добавил, что официальный Баку открыто нападает на мирное население, попирая все нормы международного права.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители

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