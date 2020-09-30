Песков: РФ не одобряет заявления Турции о политической поддержке Азербайджана в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Москва не одобряет заявления Турции о политической поддержке Азербайджана в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку: «Какая бы помощь ни понадобилась Азербайджану, мы готовы. Мы говорили, что вместе с Азербайджаном и за столом переговоров, и на поле боя. Это не пустые слова».

«Безусловно, подобные заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними», - указал представитель Кремля, пишет ТАСС.

Он напомнил о своих недавних словах о том, что «не стоит подливать масла в огонь». «Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем страны - участники конфликта к незамедлительному прекращению огня», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, какие у Кремля есть данные по участию Турции в этой ситуации, Песков отметил, что Москвой тщательно фиксируются все заявления, сделанные международными лидерами, заявления, сделанные «на высшем, на высоком уровне из различных стран мира».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

Читайте также: «Мы и наши границы»: Как помочь Арцаху и Армении