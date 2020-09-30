Пашинян сообщил Роухани о вовлеченности Турции в военные действия в Карабахе
30 сентября 2020 - 20:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани и, обращаясь к текущей ситуации в регионе, обратил внимание собеседника на факт непосредственной вовлеченности Турции в военные действия в зоне карабахского конфликта.
Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян представил некоторые подробности в связи с этим.
Президент Ирана выразил обеспокоенность в связи с напряженностью между двумя соседними государствами и продолжающимися военными действиями.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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