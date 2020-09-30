Пашинян сообщил Роухани о вовлеченности Турции в военные действия в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани и, обращаясь к текущей ситуации в регионе, обратил внимание собеседника на факт непосредственной вовлеченности Турции в военные действия в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян представил некоторые подробности в связи с этим.

Президент Ирана выразил обеспокоенность в связи с напряженностью между двумя соседними государствами и продолжающимися военными действиями.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.