Фильм о Карабахе исключили из ММКФ, «чтобы избежать столкновений между армянами и азербайджанцами»

PanARMENIAN.Net - Фильм «Врата в рай» режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве. Об этом сообщил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля. Азербайджанские СМИ писали, что это сделано по требованию Министерства культуры Азербайджана. Сейчас картина, сюжет которой разворачивается в Карабахе весной 2016 года, даже не упоминается на сайте кинофестиваля, хотя раньше она там была. В то же время в основной программе конкурса теперь появилась лента азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».

Разлогов отметил, что фильм - результат международной копродукции, значительная часть действия происходит в Нагорном Карабахе и касается этапов военного конфликта 1990-х годов.

«Когда конфликт разгорелся и произошла эскалация, мы сочли, что показ этой картины слишком рискованный. Он, во-первых, создает иллюзию, что мы выступаем на какой-то одной стороне, а не следуем нашей государственной политике... Во-вторых, из соображений того, чтобы избежать столкновений между диаспорами армянской и азербайджанской в Москве», - сообщил Разлогов.

Он добавил, что это «история фотографов, которые снимали эту ситуацию», картина не касается непосредственно войны, хотя сделана «явно с армянской стороны». «Мы с удовольствием покажем эту картину на фестивале в апреле будущего года, если к тому времени вооруженный конфликт утихнет и будет очередное перемирие», - заключил Разлогов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

Читайте также: «Мы и наши границы»: Как помочь Арцаху и Армении