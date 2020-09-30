Ереван опровергает применение ракет и грозит «крайне губительным ответом», если на подобное решится Баку

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона 30 сентября не применяла тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» в зоне карабахского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Министерство обороны Армении официально заявляет, что активно распространяемая азербайджанскими СМИ информация о том, что сегодня армянская сторона якобы использовала ракетную систему «Точка-У», является очевидной ложью и не соответствует действительности», - отметила Степанян.

При этом, Минобороны РА предупреждает: «Если азербайджанская сторона под предлогом ответного удара намерена использовать эту дезинформацию и применить ракетную систему подобного или большего калибра и дальности, то ответ армянской стороны будет мгновенным, мощным и крайне губительным».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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