МО РА: Воздушным нападением на Карабах управляют с летающего командного пункта E7-T
30 сентября 2020 - 22:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан передал ВВС Турции воздушное руководство нападением на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
«30 сентября, начиная с 10:00, два истребителя F-16 ВВС Турции, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники типа «Байрактар» с большой высоты нанесли удары по населенным пунктам в Мартунинском и Гадрутском районах Республики Арцах», - отметила Степанян.
По ее словам, ВВС противника действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс.
«Вероятно, руководство ВВС Турции находится в самолете. Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации», - сообщила пресс-секретарь, пообещав позже представить более подробные сведения.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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