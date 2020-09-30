Армения впервые показала видеокадры захвата азербайджанской позиции
30 сентября 2020 - 20:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона впервые с начала крупномасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта 27 сентября продемонстрировала кадры захвата азербайджанских позиций.
Кадры опубликовала пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
По оценке армянской стороны, за 24 часа Азербайджан потерял 130 военнослужащих погибшими и около 200 ранеными. Было подбито 29 единиц танков и иной бронетехники, 3 тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), 1 РСЗО «Смерч» и 11 БПЛА.
Армянская сторона оценивает потери ВС Азербайджана с начала крупномасштабных военный действий в 83 БПЛА, 166 единиц бронетехники, 7 вертолетов, 1 самолет, 1 РЗСО «Смерч» и 920 военнослужащих.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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