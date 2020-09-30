Главы МИД Армении и РФ сочли неприемлемыми шаги внерегиональных стран, нарушающие мир в регионе
30 сентября 2020 - 19:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров провели телефонную беседу, в ходе которой обе стороны сочли неприемлемыми шаги, предпринимаемые внерегиональными странами в рамках происходящего в зоне карабахского конфликта, направленные на нарушение регионального мира и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян проинформировал своего российского коллегу о последних развитиях ситуации, созданной из-за агрессии Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом.
«В этом контексте министр Мнацаканян решительно осудил прямое военно-политическое и военно-техническое участие Турции в боевых действиях, проводимых Азербайджаном как на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, так и на армяно-азербайджанской границе. Министр Мнацаканян также выразил обеспокоенность по поводу вербовки иностранных вооруженных террористов Турцией, их переправки в Азербайджан и их участия в боевых действиях», - говорится в сообщении МИД РА.
Между тем МИД РФ сообщает, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.
«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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