Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
30 сентября 2020 - 21:36 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД РФ призывает к незамедлительному выводу иностранных террористов и наемников из зоны карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ относительно переброски иностранных наемников в зону нагорно-карабахского конфликта.
Ранее стало известно, что Турция вербовала наемников с Ближнего Востока и других стран и перебрасывала их в Азербайджан для борьбы с армянами.
«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.
«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», - заявляет МИД.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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