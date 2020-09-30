Армянская сторона сообщила о потере еще 23 военнослужащих

Армянская сторона сообщила о потере еще 23 военнослужащих
30 сентября 2020 - 22:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало список 23 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана.

Отмечается, что в числе новых погибших есть один доброволец и один боец резерва.

Также в списке указано имя пилота Вооруженных сил РА майора Валерия Данелина, который был сбит 29 сентября за штурвалом самолета СУ-25 вооруженных сил РА в небе над Арменией одним из истребителей F-16 ВВС Турции. Его имя ранее сообщиал МИД Армении.

С начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона потеряла 103 военнослужащих.

По данным Минобороны РА, ВС Азербайджана потеряли 920 военнослужащих.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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