Армянская сторона сообщила о потере еще 23 военнослужащих
30 сентября 2020 - 22:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало список 23 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана.
Отмечается, что в числе новых погибших есть один доброволец и один боец резерва.
Также в списке указано имя пилота Вооруженных сил РА майора Валерия Данелина, который был сбит 29 сентября за штурвалом самолета СУ-25 вооруженных сил РА в небе над Арменией одним из истребителей F-16 ВВС Турции. Его имя ранее сообщиал МИД Армении.
С начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона потеряла 103 военнослужащих.
По данным Минобороны РА, ВС Азербайджана потеряли 920 военнослужащих.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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