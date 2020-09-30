Переброшенный в Азербайджан наемник рассказал BBC о сборах, боях с армянами и жертвах
30 сентября 2020 - 23:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В международной прессе появляются новые доказательства того, что Турция отправляла в Азербайджан боевиков из Сирии. Так, сирийский наемник Абдулла (имя изменено) рассказал арабской службе BBC, как его привезли в Азербайджан, и о том, что он не знал, что должен участвовать в боях с армянами.
Как говорится в статье, наемник очень быстро отправлял ответы, находясь на военном собрании азербайджанской армии на границе с Арменией, писал так, чтобы ни один из командиров не видел, что он пишет
Отмечается, что Абдулла - один из сотен необученных сирийцев в возрасте от 17 до 30 лет, которых с 23 сентября отправили с севера Сирии в Азербайджан воевать вместе с азербайджанскими войсками. Наемники были завербованы «с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии».
«На прошлой неделе Саиф абу Бакр, командир дивизии Хамзы Сирийской национальной армии, предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до $2000 в месяц», - рассказал Абдулла.
Он сообщил, что не знал, что придется воевать.
По словам наемника, уже 27 сентября его с товарищами вывезли к передовой, где они попали под огонь и понесли потери: четверо сирийцев были убиты. На базе, где они расквартированы, Абдулла видел тела десятерых земляков и около семидесяти раненых.
При этом Абдулла отметил, что большинство завербовавшихся в Азербайджан - не закаленные в боях бойцы, а мирные необученные граждане, и они уже после первых потерь запросились домой - но их не отпускают, грозя тюрьмой. По данным издания, источники на севере Сирии сообщили, что некоторые семьи получили информацию о смерти своих родственников.
Источник Турецкой службы BBC в формированиях «Сирийской национальной армии» в городе Джераблус рассказал, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы «Бригад Султан-Мурада» и «Бригады Хамзы».
250 из них, по словам источника издания, переправили из близлежащего крупного турецкого города Газиантеп военными транспортными самолетами в Азербайджан.
Французский журналист Гийом Перье дает в информационно-политическом журнале L'Express примерно ту же информацию, что источник Турецкой службы Би-би-си: по словам собеседников журналиста на местах, на севере Сирии были наняты около 1000 бойцов, и уже начиная с 18 сентября их переправляли на самолетах в Азербайджан.
Газета Times поговорила с боевиком «Сирийской национальной армии» из Идлиба Мохаммадом Махмудом аль-Сурани - он не стал скрывать свое имя.
По словам аль-Сурани, около 200 его товарищей по оружию завербовались на войну в Карабахе на азербайджанской стороне.
«Турки никого не заставляли. Но они контролируют этот район, люди тут живут впроголодь, и они вербовали молодых парней и отцов семейств, которые отчаянно нуждаются в деньгах», - сказал аль-Сурани газете.
По его словам, добровольцам сказали, что они будут как охранять объекты в тылу, так и воевать на передовой. Сам аль-Сурани в конце концов отказался лететь в Азербайджан - в частности, потому что решил, что не будет воевать за азербайджанцев, так как они - шииты, представители течения в исламе, против последователей которого аль-Сурани воевал в родной Сирии.
Элизабет Цурков, американский эксперт по Сирии, рассказала в Твиттере и в интервью некоторым изданиям, что знает нескольких сирийцев, завербовавшихся в Карабах. По ее словам, подтверждения, что они и вправду отправлены в Азербайджан, пока нет. Она пишет, что может лишь подтвердить факт отъезда десятков бойцов протурецких группировок с северо-запада Сирии в неизвестном направлении. Большинство из них, по информации Цурков, члены «Сирийской национальной армии».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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