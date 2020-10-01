Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе.

По сообщению пресс-службы Кремля, главы двух государств «обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями».

Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности.

«Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.