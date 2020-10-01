Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе
1 октября 2020 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе.

По сообщению пресс-службы Кремля, главы двух государств «обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями».

Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности.

«Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

 Самое значимое
Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в КарабахеМосква призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в ШушиРезиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Возобновляется авиасообщение между Киевом и Ереваном
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 300 раз
Против замглавы МИД Украины возбуждено уголовное дело за призыв не употреблять словосочетание «Геноцид армян»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Главы ЕС собираются призвать третьие страны не вмешиваться в карабахский конфликт Также будет обсуждена ситуация в Средиземноморье
В Армении за сутки выявлено около 500 случаев Covid-19 От последствий вируса за сутки умерло 4 человека
Пашинян: Передовая в Карабахе становится цивилизационной В Азербайджан переброшены турецкие прокси из Сирии и Ливии
Армянская сторона сообщила о потере еще 23 военнослужащих С начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона потеряла 103 военнослужащих