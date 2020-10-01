Семья Дэна Билзеряна перечислила $250,000 Армении
1 октября 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный американский игрок в покер армянского происхожения Дэн Билзерян, его брат Адам и отец Пол перечислили во Всеармянский фонд «Айастан» $250,000 на фоне военных действий в зоне карабахского конфликта, сообщает USArmeniaTV.
«Я очень разочарован тем, что Азербайджан решил напасть на армянский народ», – сказал Пол Билзерян.
Пожертвования можно сделать на сайте Всеармянского фонда «Айастан», а также путем перечисления на специальные счета ЦБ РА (в драмах, долларах, рублях, евро).
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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