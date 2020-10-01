Подбитый армянами азербайджанский вертолет упал на территории Ирана

PanARMENIAN.Net - 1 октября в южной части зоны карабахского конфликта на территории Варазатумб (Леле Тепе) подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сбили боевой вертолет противника, который упал на территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны НКР.

«Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что указанное не содержит в себе какой-либо преднамеренности, и поскольку развязанные Азербайджаном боевые действия идут очень близко к границе ИРИ, к сожалению, подобные случаи неизбежны», - говорится в сообщении.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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