Оттава расследует сообщения о применении канадских технологий в бомбящих Карабах турецких дронах

Оттава расследует сообщения о применении канадских технологий в бомбящих Карабах турецких дронах
1 октября 2020 - 12:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заказал расследование в связи с использованием канадских технологий в беспилотных летательных аппаратах, применяемым ВС Азербайджана и Турции для ударов по по армянам в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

«Канада глубоко обеспокоена сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, и мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения», - заявил пресс-секретарь МИД Канады, пишет CTVNews.ca.

Его комментарии последовали за заявлениями армянской общины Канады о том, что датчик канадского производства используется в дронах турецкого производства, которые сейчас в Карабахе ВС Азербайджана применяют в том числе против армянского мирного населения. Речь идет о турецких разведывательно-ударных беспилотниках типа «Байрактар», которые 30 сентября с большой высоты нанесли удары по населенным пунктам в Мартунинском и Гадрутском районах Республики Арцах.

Канадский институт исследования проблем мира Project Plowshares недавно опубликовал обширный отчет по вопросу использования канадских технологий в турецких дронах. В нем говорится, что институт собрал убедительные доказательства того, что датчики L3Harris Wescam из Онтарио были установлены на турецких беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые, как утверждается в отчете, «широко использовались Турцией в недавних военных действиях».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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