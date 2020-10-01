В Армении арестован шпионивший для Азербайджана бывший высокопоставленный военный

PanARMENIAN.Net - В Армении бывший высокопоставленный военный обвиняется в государственной измене и шпионаже в пользу Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба СНБ РА.

Установлено, что гражданин РА, занимающий долгие годы ответственные должности в Минобороны, передал либо собирал с целью передачи представителям иностранной организации сведения, содержащие государственную тайну, оказывал иную помощь вражеской деятельности во вред территориальной целостности и безопасности Армении.

Находясь в Грузии, он был завербован представителями азербайджанских спецслужб, получал конкретные задания добывать информацию о внешней безопасности Арцаха и Армении, ВС, вооружении или передаче сведений, полученных в рамках службы, в том числе касательно численности личного состава, количества и видов оружия, вооружения, военной техники, офицерского состава частей, и т.д. Имея по должности доступ к информации, содержащей государственную тайну, он собирал и хранил у себя сведения о боевой технике, в том числе танках, объектах повышенной важности, личном составе и резерве.

Используя свои связи в ВС Армении и Арцаха, обвиняемый периодически встречался с коллегами и проявлял интерес к конкретным действиям их подразделений. Затем он периодически встречался в Грузии с представителями разведслужб Азербайджана, в том числе встречи проходили на территории посольства этой страны. Помимо встреч, выходил на связь по телефону, по частям передавал полученные сведения, а также выполнял иные поручения.

Бывшему военному предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 299 (государственная измена), в качестве меры пресечения избран арест.

В ходе обысков в доме обвиняемого было обнаружено и конфисковано большое количество боеприпасов – гранаты, взрывчатка, патроны, а также имеющие важность и содержащие государственную тайну документы. В квартире обвиняемого был обнаружен радиопередатчик, другие средства связи, телефонные номера для выхода на связь с азербайджанскими спецслужбами.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.