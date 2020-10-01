Пострадавшие и убитые мирные жители в Арцахе находились в своих домах

PanARMENIAN.Net - Защитник прав человека Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артак Бегларян разместил в своем микроблоге Twitter инфографику о местонахождении мирных жителей, погибших и получивших ранения в результате азербайджанской агрессии против Карабаха.

Отмечается, что мирные жители Арцаха, которые были убиты или ранены с 27 по 30 сентября в результате обстрелов со стороны азербайджанцев, в основном находились в своих домах и квартирах или рядом с ними. 6 человек были ранены или убиты по дороге в убежище, еще 2 - в общественных местах.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.