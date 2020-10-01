«Отвратительная цензура»: Кинокритик Долин - об исключении фильма о Карабахе из ММКФ
1 октября 2020 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный российский кинокритик Антон Долин прокомментировал исключение фильм «Врата в рай» армянского режиссера Дживана Аветисяна из внеконкурсной программы 42-го Международного московского кинофестиваля (ММКФ). Долин назвал это «ужасным безобразием».
Азербайджанские СМИ писали, что это сделано по требованию Министерства культуры Азербайджана. Сейчас картина, сюжет которой разворачивается в Карабахе весной 2016 года, даже не упоминается на сайте кинофестиваля, хотя раньше она там была. Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов заявил, что фильм исключили, чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве, и поскольку показ фильма мог «создать иллюзию», что «мы выступаем на какой-то одной стороне, а не следуем нашей государственной политике».
«Это ужасное безобразие - снятие фильма с программы по политическим мотивам, какие бы (абсурдные) аргументы ни приводились руководством фестиваля», - заявил Долин.
Он отметил, что не смотрел фильм.
«Дело не в самом фильме (не смотрел его), а в такого рода политической цензуре. То, что сейчас идет война, не оправдывает эту цензуру, а лишь делает еще более отвратительной», - подчеркнул кинокритик.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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