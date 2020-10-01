Армянские журналисты попали под огонь в Карабахе, ранен оператор

PanARMENIAN.Net - Армянские журналисты попали под азербайджанский огонь в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике).

Так, под обстрел из РСЗО «Град» ВС Азербайджана попала съемочная группа CivilNet из 5 человек. Никто из них не пострадал.

Однако ранен оператор телеканала «Армения» Арам Григорян, который также попал под обстрел с азербайджанской стороны в Мартуни.

Как сообщила диктор новостей телеканала Эрна Элизбарян на своей странице в Facebook, ранение легкое, Григорян - участник Апрельской войны в Карабахе в 2016 году.

Как сообщили журналисты, противник ведет огонь по гражданским объектам.

Помимо армянских журналистов, под огонь попал заместитель главного редактора российского «Дождя» Дмитрий Еловский, он не ранен. А два журналиста французской газеты Le Monde пострадали, их госпитализировали. Под азербайджанский обстрел попали и другие иностранные журналисты.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.