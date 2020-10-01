Армянский борец, ЧЕ Арсен Арутюнян отправился добровольцем в Карабах

PanARMENIAN.Net - Армянский борец вольного стиля, чемпион Европы Арсен Арутюнян отправился в Арцах, чтобы принять участие в военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила Федерация борьбы РА.

Арсен Арутюнян поехал в Арцах вслед за своим отцом, который отправился на передовую днями ранее.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.