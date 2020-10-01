Армянский борец, ЧЕ Арсен Арутюнян отправился добровольцем в Карабах
1 октября 2020 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский борец вольного стиля, чемпион Европы Арсен Арутюнян отправился в Арцах, чтобы принять участие в военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила Федерация борьбы РА.
Арсен Арутюнян поехал в Арцах вслед за своим отцом, который отправился на передовую днями ранее.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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