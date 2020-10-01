Раненый азербайджанским обстрелом французский журналист в тяжелом состоянии

Раненый азербайджанским обстрелом французский журналист в тяжелом состоянии
1 октября 2020 - 16:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Состояние корреспондента Le Monde Алана Кавала, попавшего под азербайджанский огонь в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике), тяжелое.

Как сообщает Единый армянский информационный центр, его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Отмечается, что в результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни.

Помимо двух французских журналистов, ранения получили также 2 представителя армянских СМИ.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.

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