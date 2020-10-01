РФ, США и Франция призвали Пашиняна и Алиева обязаться возобновить переговоры по существу
1 октября 2020 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты РФ, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в совместном заявлении самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом говорится в сайте Кремля.
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружвнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.
Президенты также выражают соболезнования семьям убитых и раненых.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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