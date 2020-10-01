Фото: Азербайджанцы нанесли удар по машине армянских журналистов, есть раненые

PanARMENIAN.Net - Армянские журналисты 1 октября попали под азербайджанский огонь в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике).

Единый армянский информационный центр опубликовал фотографии автомобиля, в котором находились журналисты в момент обстрела. На фотографиях видно, что у машины выбито заднее стекло, а на сидениях видны следы крови.

Ранения получили журналист армянского информационного агентства 24News Севак Вардумян и оператор телеканала «Армения» Арам Григорян. Вардумян ранен в спину. Представителей СМИ госпитализировали.

Кроме того, ранены также два журналиста французской газеты Le Monde. Под обстрел из РСЗО «Град» ВС Азербайджана попала также съемочная группа CivilNet из 5 человек и заместитель главного редактора российского «Дождя» Дмитрий Еловский.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.