Эрдоган: Призывы к прекращению огня в Карабахе недопустимы
1 октября 2020 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает недопустимым, что Минская группа ОБСЕ стремится добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта.
«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», - сказал Эрдоган, пишет ТАСС.
По словам Эрдогана, Турция «продолжит поддерживать Азербайджан на основе принципа «два государства, одна нация».
С самого начала военных действий в Карабахе и еще до них Турция неоднократно на самом высшем уровне заявляла, что поддерживает Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя».
В военных действиях в Карабахе принимают участие турецкие боевики, а также задействована военная техника этой страны.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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