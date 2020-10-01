Эрдоган: Призывы к прекращению огня в Карабахе недопустимы

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает недопустимым, что Минская группа ОБСЕ стремится добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», - сказал Эрдоган, пишет ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция «продолжит поддерживать Азербайджан на основе принципа «два государства, одна нация».

С самого начала военных действий в Карабахе и еще до них Турция неоднократно на самом высшем уровне заявляла, что поддерживает Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя».

В военных действиях в Карабахе принимают участие турецкие боевики, а также задействована военная техника этой страны.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.