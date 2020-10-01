Франция вывезет раненных азербайджанцами в Карабахе журналистов
1 октября 2020 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в страну французских журналистов, которые были ранены в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны азербайджанской армии. Об этом заявил 1 октября президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Санитарный самолет готов отправиться, чтобы репатриировать журналистов», - сказал он, подчеркнув, что для скорейшего возвращения журналистов делается все возможное, пишет ТАСС.
Всего в карабахском городе Мартуни получили ранения 2 французских журналиста. Состояние корреспондента Le Monde Алана Кавала оценивается как тяжелое. Его оперируют в медицинском центре Степанакерта. Журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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