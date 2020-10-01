Макрон: Из турецкого Газиантепа в Карабах на боевые действия направлены сирийские исламисты
1 октября 2020 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция располагает точной информацией о том, что сирийские боевики из Турции принимают участие в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта на стороне Азербайджана. Об этом заявил 1 октября президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции - ред.), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно. В ближайшие часы мы обсудим это здесь на саммите», - сказал он, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что в Азербайджан Турцией переброшены боевики из Сирии и Ливии. По данным армянской разведки и международных СМИ, они понесли потери во время боев в Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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