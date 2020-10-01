Кремль предостерег от любых заявлений в поддержку одной из сторон в Карабахе
1 октября 2020 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон карабахского конфликта вредят обстановке и носят провоцирующий характер для эскалации напряженности, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран вот в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия», - добавил он, пишет «Интерфакс».
Пресс-секретаря спросили, есть ли у Кремля данные о вмешательстве Турции, о котором говорят в официальном Ереване. Песков отказался давать комментарии по этому поводу.
С самого начала военных действий в Карабахе и еще до них Турция неоднократно на самом высшем уровне заявляла, что поддерживает Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя».
В военных действиях в Карабахе принимают участие контролируемые Анкарой наемники из Ливии и Сирии, а также задействована военная техника Турции, в частности, истребители F-16.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.
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