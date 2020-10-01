Пашинян: Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян
1 октября 2020 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция вернулась на Южный Кавказ 100 лет слустя, чтобы продолжить Геноцид армян 1915 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.
«Почему Турция 100 лет спустя вернулась на Южный Кавказ? Продолжить Геноцид армян. Но для Турции продолжение политики геноцида - это не только способ реализации своей ненависти к армянам, но и прагматичный вопрос. Армения и армяне Южного Кавказа - последнее препятствие для продолжения пути турецкой экспансии на север, юго-восток и восток и реализации имперской мечты», - отметил премьер.
По его словам, это уже не просто вопрос Карабаха и безопасности армянского народа.
«Это теперь вопрос международной безопасности, и армянский народ защищает также международную безопасность, беря на себя, пожалуй, новейшую историческую миссию», - добавил премьер.
С самого начала военных действий в Карабахе и еще до них Турция неоднократно на самом высшем уровне заявляла, что поддерживает Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя». В военных действиях в Карабахе принимают участие контролируемые Анкарой наемники из Ливии и Сирии, а также задействована военная техника Турции, в частности, истребители F-16.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители, ранены армянские и иностранные журналисты.
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Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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