Пашинян: Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Турция вернулась на Южный Кавказ 100 лет слустя, чтобы продолжить Геноцид армян 1915 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

«Почему Турция 100 лет спустя вернулась на Южный Кавказ? Продолжить Геноцид армян. Но для Турции продолжение политики геноцида - это не только способ реализации своей ненависти к армянам, но и прагматичный вопрос. Армения и армяне Южного Кавказа - последнее препятствие для продолжения пути турецкой экспансии на север, юго-восток и восток и реализации имперской мечты», - отметил премьер.

По его словам, это уже не просто вопрос Карабаха и безопасности армянского народа.

«Это теперь вопрос международной безопасности, и армянский народ защищает также международную безопасность, беря на себя, пожалуй, новейшую историческую миссию», - добавил премьер.

С самого начала военных действий в Карабахе и еще до них Турция неоднократно на самом высшем уровне заявляла, что поддерживает Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя». В военных действиях в Карабахе принимают участие контролируемые Анкарой наемники из Ливии и Сирии, а также задействована военная техника Турции, в частности, истребители F-16.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители, ранены армянские и иностранные журналисты.