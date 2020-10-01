В Иране в результате удара азербайджанского снаряда ранен ребенок
1 октября 2020 - 19:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране 6-летний ребенок получил ранение в результате удара, нанесенного ВС Азербайджана. Об этом сообщил Единый армянской информационный центр.
«Губернатор села Ходафарин сообщил, что в результате залпового огня реактивной системы в селе Парвизхалу был ранен 6-летний ребенок. Снаряд упал на жилой дом. Местоположение села показывает, что удар был нанесен вооруженными силами Азербайджана», - говорится в сообщении.
Парвисхалу находится в тылу Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), на границе Арцах-Иран, на расстоянии около 10 км от места дислокации вооруженных сил и границы Азербайджана.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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