Житель Мартуни, сопровождавший французских журналистов в Карабахе, погиб при обстреле

PanARMENIAN.Net - Журналисты французского издания Le Monde и сопровождавшая их группа армян попали под обстрел ВС Азербайджана в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике). Приехавшая вместе с французами в Арцах независимый журналист Эрминэ Вирабян рассказала изданию Hetq, что во время обстрела погиб житель Мартуни, который был проводником группы.

Журналисты Le Monde Алан Каван и Рафаэль Якобзаде 30 сентября были в Степанакерте. Поработав немного, 1 октября они вместе с Эрминэ отправились в город Мартуни, хотели увидеть поврежденные дома, побеседовать с людьми. Там к ним присоединился молодой человек по имени Гриша, хорошо знавший город.

Журналисты собирались побывать в пяти домах. Завершив съемки в первом доме, они вышли, и, когда подходили к автомобилю с надписью Press на лобовом стекле, в небе послышались звуки снарядов. В первый момент им показалось, что звук доносится издалека, но потом они сразу сориентировались и разбежались в разные стороны.

«Мы поняли, что снаряд приближается к нам, и разбежались кто куда. Потом я услышала голоса, крики. Французские коллеги кричали «help, help!» – «помогите!» . Повернувшись, я увидела, что они лежат на земле. Лицо одного из них было в крови»,- расссказала Вирабян.

Раненным в лицо журналистом оказался Алан Каван, которого доставили в Степанакертскую больницу, где прооперировали. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Второй журналист Le Monde Рафаэль Якобзаде получил осколочное ранение в ногу. Его проперировали в больнице Мартуни.

«Я жду окончания операции Рафаэля. Мы находимся на связи с посольством Франции. Они интересуются, пытаются сделать все возможное, готовы помочь»,- сказала журналист. Повредилась также перевозившая журналистов машина. Водитель получил легкое ранение в живот.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.