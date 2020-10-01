ВС Азербайджана обстреляли автодорогу Сотк-Варденис на территории Армении
1 октября 2020 - 19:40 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 1 октября обстреляли дорогу на территории Армении. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, обстрелу противника подверглась автодорога Варденис-Сотк.
29 сентября ВС Азербайджана нанесли удар с ударного БПЛА по гражданскому автобусу на территории армянского Вардениса, а также обстреляли близлежащие села. Был убит мирный житель.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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