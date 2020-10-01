МИД РФ: Москва знает о переброске сирийских боевиков в Карабах

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва обладает данными о сирийских наемниках, которые переброшены в Нагорный Карабах и на стороне Азербайджана принимают участие в боевых действиях.

По ее словам, это не только информация из СМИ, пишет РИА Новости.

«У нас эти данные имеются. Эта информация есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте Министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией», - отметила дипломат.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, сообщил и президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом европейского саммита. По его словам, члены джихадистских группировок покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.