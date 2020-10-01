Опубликовано видео азербайджанского обстрела журналистов в Карабахе
1 октября 2020 - 20:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместителю главного редактора российского «Дождя» Дмитрию Еловскому удалось снять на видео момент обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе, под который попали журналисты. Видео доступно на сайте издания.
В момент налета Еловский записывал интервью с местным жителем в центре города. Вместе с ним находились иностранные журналисты. Им показывали дома, которые 30 сентября пострадали от обстрелов.
Еловский добавил, что в момент обстрела в центре Мартуни были не только журналисты, но и мирные жители. Российский журналист не получил ранение, однако ранены 2 французских журналиста, один из которых в тяжелом состоянии, и 2 армянских.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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