Опубликовано видео азербайджанского обстрела журналистов в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Заместителю главного редактора российского «Дождя» Дмитрию Еловскому удалось снять на видео момент обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе, под который попали журналисты. Видео доступно на сайте издания.

В момент налета Еловский записывал интервью с местным жителем в центре города. Вместе с ним находились иностранные журналисты. Им показывали дома, которые 30 сентября пострадали от обстрелов.

Еловский добавил, что в момент обстрела в центре Мартуни были не только журналисты, но и мирные жители. Российский журналист не получил ранение, однако ранены 2 французских журналиста, один из которых в тяжелом состоянии, и 2 армянских.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.