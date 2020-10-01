Макрон представит в ЕС вопрос об исключении Турции из МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе про обсуждении карабахского конфликта представит вопрос об исключении Турции из Минской группы ОБСЕ, членом которой она является. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал член ЕП Чарли Веймерс.

«Макрон подтверждает, что у Франции есть доказательства того, что Турция поддерживает Баку и перевозит сирийских исламистов в Азербайджан. Он спросит Евросоюз, намерен ли ЕС осудить участие Турции в конфликте, рассматривает ли он возможность исключения Турции из Минской группы ОБСЕ», - написал Веймерс.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, Макрон сообщил перед началом европейского саммита. По его словам, члены джихадистских группировок покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе.

Странами Минской группы ОБСЕ являются Россия, США, Франция, Белоруссия, Финляндия, Германия, Италия, Швеция и Турция.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.