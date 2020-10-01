Sky News: В Пентагоне подтвердили переброску боевиков в Азербайджан для боев в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Представитель министерства обороны США подтвердил факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан для начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил 1 октября Sky News Arabia в своем микроблоге в Twitter.

Представитель Пентагона заявил, речь идет о сотнях боевиков. По его данным, между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

«Сообщения и информация, в которых говорилось о десятках поездок между Турцией и Азербайджаном в последние дни для перевозки сотен сирийских наемников, подтверждены и верны», – сказал чиновник, попросивший не называть его имени.

Согласно источникам издания в правительстве США, члены Конгресса могут в ближайшие дни предложить привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к ответственности за его политику в нагорно-карабахском конфликте. Следовательно, нельзя исключать возможности введения санкций в отношении Анкары.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, Армения и Арцах заявляли с самого начала обострения. Ранее 1 октября информацию подтвердил также президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, члены джихадистских группировок покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе.