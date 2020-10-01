Армения отозвала посла в Израиле для консультаций
1 октября 2020 - 21:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения отзывает посла в Израиле на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявила 1 октября пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
По ее словам, посол отзывается для консультаций из-за поставок Израилем оружия Азербайджану.
«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции против Карабаха. Учитывая это, МИД принял решение отозвать посла в Израиле для консультаций», - сообщила Нагдалян.
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