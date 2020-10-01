Армения отозвала посла в Израиле для консультаций

PanARMENIAN.Net - Армения отзывает посла в Израиле на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявила 1 октября пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

По ее словам, посол отзывается для консультаций из-за поставок Израилем оружия Азербайджану.

«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции против Карабаха. Учитывая это, МИД принял решение отозвать посла в Израиле для консультаций», - сообщила Нагдалян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.