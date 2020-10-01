Жертвами агрессии Азербайджана в Карабахе стали 11 мирных жителей, более 60 ранены

Жертвами агрессии Азербайджана в Карабахе стали 11 мирных жителей, более 60 ранены
1 октября 2020 - 21:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 11 мирных жителей в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) стали жертвами азербайджанской агрессии и атак ВС этой страны на гражданские инфраструктуры. Об этом сообщил защитник прав человека НКР Артак Бегларян.

«На данный момент среди гражданского населения у нас 11 погибших и 60 раненых, 42 из которых с серьезными травмами», - отметил он.

Еще один мирный житель был убит 29 сентября в ходе атаки ВС Азербайджана на армянский город Варденис.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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