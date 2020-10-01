Врачи в Карабахе спасли тяжелораненого французского журналиста
1 октября 2020 - 22:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Арцахским врачам удалось спасти жизнь тяжелораненого в результате азербайджанского артобстрела журналиста французского издания Le Monde Алана Кавана.
Каван и его другой коллега Рафаэль Якобзаде были ранены в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике). Во время обстрела ВС Азербайджана представители СМИ находились в здании мэрии Мартуни.
Каван получил серьезное ранение, его в тяжелом состоянии доставили в Степанакертскую больницу, где прооперировали. Якобзаде получил осколочное ранение в ногу. Его проперировали в больнице Мартуни. Армянский проводник французских журналистов погиб.
В Мартуни под азербайджанский обстрел попали и другие иностранные и армянские журналисты. Двое из армян получили ранения.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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