МИД РА: Арцах и Армения сделают все возможное для подрыва действий против мира в регионе
1 октября 2020 - 22:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика), как ответственные члены международного сообщества, совместно сделают все возможное, чтобы подорвать любые действия, направленные против региональной безопасности и стабильности. Об этом заявила 1 октября пресс-секретарь МИД РА Анна Нагалян, комментируя реакцию международного сообщества на военные действия в зоне карабахского конфликта.
«На данный момент у нас есть четкая позиция международного сообщества, что необходимо принять меры для прекращения боевых действий»,- отметила она.
Нагдалян подчеркнула, что перед началом военной операции в Карабахе Азербайджан ставил под сомнение и критиковал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и целью этого было усиление роли Турции в регионе.
Ранее 1 октября турецкая сторона впервые высказалсь за прекращение крупномасштабные военных действий в зоне карабахского конфликта и возобновления переговоров. Это произошло в ходе телефонной беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушогу, когда стороны высказались за немедленное прекращение боевых действий.
При этом, до того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недопустимым, что Минская группа ОБСЕ стремится добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В военных действиях в Карабахе принимают участие турецкие боевики, а также задействована военная техника этой страны.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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