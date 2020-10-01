Азербайджан ударил по селу в Армении: Погиб мирный житель, есть раненые
1 октября 2020 - 23:15 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик. Об этом сообщает Минобороны РА.
Вследствие ракетного удара погиб армянский мирный житель Геворг Варданян (1967 г. р.), двое гражданских лиц получили ранения разной степени.
«Силы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик», - говорится в сообщении.
Еще один мирный житель был убит 29 сентября в ходе атаки ВС Азербайджана на армянский город Варденис.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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