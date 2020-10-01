ПВО Армении сбили беспилотник в центральной Котайской области страны

PanARMENIAN.Net - Армянские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВС Азербайджана в воздушной границе Котайкской области республики. Об этом сообщило Минобороны РА.

Область находится в центре страны и погранична столице Еревану.

Ранее ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустили ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик.Вследствие ракетного удара погиб армянский мирный житель Геворг Варданян (1967 г. р.), двое гражданских лиц получили ранения разной степени. Силы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.