Пашинян: 4 вражеских БПЛА вторглись в Армению, все сбиты

Пашинян: 4 вражеских БПЛА вторглись в Армению, все сбиты
2 октября 2020 - 00:08 AMT

PanARMENIAN.Net - В небе над центральной Котайкской и приграничной Гегаркуникской областями Армении проникли четыре беспилотника ВС Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Армянские силы ПВО уже уничтожили три из них. Процесс обнаружения и нейтрализации четвертого продолжается», - отметил премьер.

Чуть позже он сообщил об уничтожении четвертого БПЛА.

Ранее стало известно, что армянские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВС Азербайджана в воздушной границе Котайкской области республики, которая находится в центре страны и погранична столице Еревану.

ВС Азербайджана также применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустили ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик.Вследствие ракетного удара погиб армянский мирный житель Геворг Варданян (1967 г. р.), двое гражданских лиц получили ранения разной степени. Силы ПВО уничтожили в данном регионе три БПЛА противника, в том числе беспилотник, нанесший ракетный удар по населенному пункту Мец Масрик.

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