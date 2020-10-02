Пашинян - советнику Трампа: Без выдворения террористов невозможно прекращение огня в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, в ходе которого подчеркнул необходимость выдворения сражающихся на стороне Азербайджана наемников и террористов из зоны карабахского конфликта, без чего невозможно прекращение огня.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, он подробно коснулся текущей ситуации в Карабахе. Пашинян подчеркнул факт вовлеченности Турции в боевых действиях и размещения Турцией сирийских наемников и террористов в Азербайджане.

О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе. Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Армении и региона. О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил в плане урегулирования позицию, выраженную президентом США в совместном с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном заявлении.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, Армения и Арцах заявляли с самого начала обострения. 1 октября информацию подтвердил также президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, члены джихадистских группировок покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.