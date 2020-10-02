Опубликовано видео уничтожения азербайджанского вертолета

Опубликовано видео уничтожения азербайджанского вертолета
2 октября 2020 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона опубликовала видеокадры уничтожения азербайджанского вертолета в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

Вертолет ВВС Азербайджана был сбит 1 октября. А 2 октября, около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха.

«Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились», - сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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