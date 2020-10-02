Армянская сторона сообщила о потере еще 54 человек
2 октября 2020 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщила о еще 54 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил заместитель командующего Армией обороны Артур Саркисян.
Он сообщил, что в последних боях есть также довольно много раненых, их число уточняется.
По словам Саркисяна, ВС Азербайджана 1 октября продолжили атаки на позиции Армии обороны, применив самолеты, вертолеты, ракетные комплексы, бронетехнику, силы специального назначения. Примененное вооружение, военная техника и численность личного состава беспрецедентные на северном и южном направлениях, добавил он.
Подразделения Армии обороны блестяще выполнили поставленную перед ними задачу, пресекая все попытки противника продвинуться. ВС Азербайджана потеряли более 830 военнослужащих, заявил заместитель командующего Армией обороны.
Таким образом, с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона потеряла 152 военнослужащих.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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