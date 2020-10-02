ЕС призвал Турцию прекратить вмешательство в конфликт в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Лидеры стран Евросоюза призвали Турцию перестать вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и приложить усилия для нормализации ситуации в регионе. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС сказал, что вмешательство Турции осложняет ситуацию. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж вместе с Вашингтоном и Москвой скоро предложат инициативы для прекращения огня, пишет «Коммерсантъ».

«Да, каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию»,- сказал Мишель на пресс-конференции, отвечая на вопрос об информации по переброске Турцией в Карабах сирийских боевиков.

По его словам, ЕС хочет, чтобы решением проблемы занималась Минская группа ОБСЕ.

Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита рассказал, что в зону карабахского конфликта перебросили более 300 сирийских исламистов через турецкий Газиантеп. По его словам, Россия также располагает этой информацией. Президент Франции утверждает, что все они имеют отношение к террористической организации «Исламскому государству» (ИГ).

По словам Макрона, Россия, США и Франция скоро представят инициативы по решению конфликта в Карабахе. «Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе»,- сказал Макрон.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, Армения и Арцах заявляли с самого начала обострения.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.